Додон рассказал, о чем будет говорить на встречах с Путиным и Красносельским (ВИДЕО)

Глава государства отметил, что его встреча с российским президентом состоится не позднее 14 мая, когда пройдет саммит ЕАЭС в Сочи, куда приглашен молдавский лидер.

Об этом он заявил в рамках «прямой линии» в «Одноклассниках». Президент рассказал, что ему есть о чем поговорить с Владимиром Путиным.

– Во-первых, о том, как правительство Филипа и партия демократа Плахотнюка пытаются спровоцировать Россию на какие-то жесткие акции против граждан Республики Молдова – Демократической партии это нужно для того, чтобы сказать: какая плохая Россия. Поэтому они весь прошлый год и первые 3-4 месяца этого года провоцируют Россию то высылкой дипломатов, то другими антироссийскими акциями, которые себе не позволяли даже унионисты в 90-х. Нам нужно это обсудить, как мы будем работать дальше. Я очень надеюсь, что на данном этапе каких-то жестких санкций со стороны России в отношении Молдовы, молдавских граждан, в первую очередь, это касается экспортеров и мигрантов, не последует. Также нам нужно обсудить двустороннюю повестку по торговле, по социальным вопросам. Вы знаете, 600 тысяч наших мигрантов работают в России, наверняка многие нас сейчас смотрят. В прошлом году мы добились амнистии по 26 статье. Меня очень часто спрашивают, что будет с 27 статьей – это законодательство Российской Федерации, которое регламентирует миграционную деятельность. Я надеюсь, что мы по этому вопросу на следующей встрече поговорим и все-таки добьемся каких-то результатов, – сказал Игорь Додон.

Среди других тем беседы с российским лидером он назвал и вопрос приднестровского урегулирования. В данном контексте Игорь Додон отметил, что 25 апреля у него состоится встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским в Бендерах.

– Эта встреча очень своевременная, потому что она состоится перед моей встречей с Владимиром Владимировичем Путиным. Я думаю, что мы должны обсудить с нашими партнерами из Приднестровья хорошие, положительные результаты прошлого года. Я знаю, что есть сейчас очень хорошие перспективы для того, чтобы мы решили вопрос автотранспорта. Я знаю, что механизм, касающийся нейтральных номеров для автомобилей, которые зарегистрированы в Приднестровье, в ближайшие недели будет утвержден. Я надеюсь, что в мае в формате 5+2 будет принято окончательное решение для того, чтобы, уже начиная с июня, все это уже применялось на практике. Поэтому с Красносельским у нас тоже серьезная повестка дня, но это очень хорошо, что встреча перед моей поездкой в Российскую Федерацию, для того, чтобы у нас была общая картина, как двигаться дальше, – добавил он.