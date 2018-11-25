Додон рассказал молдавским гражданам в Москве, как они смогут воспользоваться миграционной амнистией (ФОТО)

Глава государства провел встречу с соотечественниками, которые проживают и работают в Российской Федерации.

В ходе беседы участники встречи затронули ряд вопросов, касающихся проблем, с которыми сталкиваются наши соотечественники, поговорили о ситуации в стране, о внутренней и внешней политике Республики Молдова, а также о реализации соглашений, достигнутых в ходе встреч с Президентом России Владимиром Путиным и в частности в отношении десятков тысяч граждан Молдовы, которые столкнулись с ограничениями со стороны миграционных служб России.

⁃ Сообщил присутствующим, что в ходе недавней встречи с Президентом Российской Федерации была достигнута важная договоренность в отношении 148 тысяч граждан РМ, которые нарушили положения статьи 26 части 4 и 8, Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», а также 13 тысяч граждан РМ, нарушивших положения статьи 27 части 12, 13 и 14 того же закона. Для этих категорий граждан Молдовы запрет на въезд на территорию РФ будет аннулироваться в том случае, если они покинут территорию Российской Федерации не позднее 1 февраля 2019 года и вернутся на территорию РФ не ранее 15 марта будущего года. При выполнении данных условий, помимо снятия запрета на въезд, начнется отсчет нового срока законного пребывания гражданина Молдовы на территории РФ, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Участники встречи также говорили о необходимости открытия большего количества избирательных участков на территории Российской Федерации. Исходя из количества граждан Республики Молдова в Российской Федерации, а также из числа избирательных бюллетеней, нужно открыть не менее 150 участков, отметил глава государства.

В связи с тем, что будущий год объявлен в Российской Федерации годом Молдовы, Игорь Додон обратился к главам ассоциаций Диаспоры с предложением разработать план соответствующих мероприятий на предстоящий год. Он заверил присутствующих, что будет и далее прилагать усилия, чтобы молдо-российские отношения развивались на благо обоих народов.