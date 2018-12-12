Додон рассказал, кого социалисты поддержат в одномандатники от России и Приднестровья

На предстоящих парламентских выборах в одном бюллетене гражданам предстоит выбрать партию, которой они отдают предпочтение, а в другом – конкретного депутата по своему одномандатному округу. В обоих бюллетенях граждане должны голосовать за ту партию, в которой они уверены.

Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках “прямой линии” в социальной сети “Одноклассники”. Глава государства отметил, что впервые в парламент страны по одномандатным округам будут баллотироваться два представителя Приднестровья, а также один мандат предусмотрен для молдаван, живущих и работающих в России.

– Я знаю, что там есть много желающих. Не скрою, что скорее всего ПСРМ поддержит кандидатуру руководителя нашей диаспоры в Санкт-Петербурге Георгия Пара. Он является руководителем строительных профсоюзов в Ленинградской области, этот человек очень хорошо знаком и мы готовы его поддержать, – сказал он.

Что касается представителей Приднестровья, по словам президента, на данный момент обсуждаются несколько кандидатур.

– Это будут люди, которые родились на левом берегу Днестра, которые знакомы там. Не думаю, что это должны быть бывшие или настоящие политики. Решение будет принято до 20-23 декабря. В течение двух недель мы это решение окончательно озвучим, – добавил он.

Напомним, очередные парламентские выборы пройдут 24 февраля 2019 года.