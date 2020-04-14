Додон рассказал, когда российский кредит поступит в Молдову (ВИДЕО)

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Сегодня были согласованы последние детали по соглашению о предоставлении Российской Федерацией кредита Республике Молдова. Руководство страны надеется, что этот договор будет подписан уже завтра. С молдавской стороны подпись под документом поставит посол РМ в России Андрей Негуца. Об этом в рамках передачи на частном телеканале рассказал Игорь Додон.

– Как только мы подпишем соглашение, и его одобрит парламент, 200 миллионов евро поступят из России в госбюджет, и мы решим, как будем их использовать. Что касается условий – речь идет о 2% в евро на 10 лет. Соглашение должно быть ратифицировано Парламентом РМ, – сказал он.

Напомним, договоренность о предоставлении Молдове кредита была достигнута Игорем Додоном и Владимиром Путиным в конце прошлого года. Предполагалось, что средства будут направлены на реализацию инфраструктурных проектов в нашей стране.

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