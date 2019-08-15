Додон рассказал, когда пройдет его следующая встреча с Путиным (ВИДЕО)

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В конце августа – начале сентября Игорь Додон планирует встретится с Владимиром Путиным. Об этом молдавский лидер заявил в рамках программы на общественном телеканале.

По словам президента, в настоящий момент дата встречи согласовывается, однако, она состоится не позднее 10 сентября. В рамках беседы Игорь Додон намерен обсудить с Владимиром Путиным вопросы двустороннего сотрудничества Молдовы и России, в том числе, самый важный из них – газовый.

В то же время в первые дни сентября глава государства совершит визит в Польшу по приглашению президента этой страны, чтобы, наряду со многими мировыми лидерами, принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй Мировой войны, а также посетит Брюссель и Нью-Йорк. Кроме того, в сентябре в Кишиневе пройдут фестиваль “ТЭФИ-Содружество” и второй Молдо-российский экономический форум, на который, возможно, приедет Дмитрий Козак.