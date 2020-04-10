Додон рассказал, какие страны реально помогли Молдове в борьбе с коронавирусом

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На этом этапе Молдова получила помощь от: Китайской Народной Республики – несколько тысяч тестов и 3 тонны груза гуманитарной помощи, Российской Федерации, Швейцарии, Турции и США. Эти 5 государств оказали реальную поддержку нашей стране в борьбе с пандемией.

Заявление было сделано Игорем Додоном в рамках программы “Президент отвечает” на поступивший вопрос от телеканала Accent TV.

Глава государства также отметил открытость со стороны Румынии, которая не блокирует экспорт медикаментов в Молдову, и Украины, которая позволяет организовывать “зеленые коридоры” для наших сограждан, которые возвращаются из Российской Федерации или других стран.

– Также я слышал заявление, что готовы помочь и представители ЕС. Они сказали, что готовы помочь странам-участницам Восточного партнерства. Красивые заявления, назывались очень большие суммы. Надеемся, что Молдова получит помощь и от ЕС в борьбе с пандемией, – сказал он.

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