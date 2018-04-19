Додон рассказал, как будут организованы парламентские выборы для Приднестровья и диаспоры (ВИДЕО)

Основной “плюс” смешанной избирательной системы, которая будет впервые применена в Молдове в этом году, – в том, что диаспора и регионы смогут напрямую избирать своих депутатов.

Об этом в ходе “Прямой линии” в четверг, 19 апреля, заявил президент Молдовы Игорь Додон. Он отметил, что на данном этапе Приднестровью дали два депутатских кресла, а диаспоре – три, но этого очень мало.

– Я говорил ранее, что хорошо бы их количество довести до 25, с учетом количества граждан, проживающих на левом береге Днестра и работающих за рубежом. Но парламентское большинство боится давать места тем, кого оно не контролирует, поэтому дали только пять. Это мало, но это первый шаг. Два депутата из Приднестровья будут избираться голосами живущих там граждан Молдовы, имеющих право голоса. На данный момент там проживают более 220 тысяч таких граждан. Это очень большая цифра. Самое большое количество проголосовавших приднестровцев было отмечено на президентских выборах – более 17 тысяч. Если приднестровцы будут очень активными, то, надеюсь, будет более 17 тысяч. Я думаю, интерес среди них будет, – отметил глава государства.

Говоря о самой процедуре голосования, Додон рассказал, что участки будут открыты в населенных пунктах, находящихся под юрисдикцией Кишинева, и приднестровцы смогут прийти туда и проголосовать за предварительно зарегистрировавшегося кандидата. Для регистрации кандидата предусмотрена определенная процедура.

– Что касается диаспоры, то один мандат предназначен для СНГ, один для ЕС и еще один – для остальных стран. Вопрос о выдвижении кандидатов оттуда будем обсуждать на встрече в следующую субботу с руководителями всех диаспор из всех регионов Российской Федерации. Пусть они определятся, кого хотят выдвинуть, а Партия социалистов и я в качестве президента поддержим эту кандидатуру. Если же кандидатов будет несколько, мы поддержим того, который, по нашему мнению, больше других представляет диаспору. Все понимают, что с нашей поддержкой у кандидата будут высокие шансы на победу. Мы также ищем возможность выдвигать кандидатов и по другим округам среди диаспоры – из ЕС, США и других стран. Я думаю, интерес будет очень большим, – подчеркнул президент.

Напомним, очередные парламентские выборы состоятся осенью этого года. Впервые они пройдут по смешанной избирательной системе.