Додон рассказал, что может привести к непризнанию выборов в Молдове

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Президент Молдовы Игорь Додон надеется, что предстоящие парламентские выборы завершатся 24 февраля. Однако глава государства полагает, что могут быть несколько сценариев: результаты голосования могут признать или не признать, могут быть повторные выборы, а могут – и досрочные. Об этом Додон заявил в рамках “прямой линии” на телеканале Accent TV.

Президент отметил, что может разделить предстоящие выборы на 3 этапа. Первый этап – регистрация кандидатов – прошел без серьезных нарушений, считает он. Второй этап касается непосредственно избирательной кампании, стартовавшей 25 января.

– Здесь самые большие риски, так как есть ресурс со стороны партии власти. И второе – чтобы не сняли с выборов либо какую-нибудь партию, либо кандидата по округам, когда тот, кто хочет дальше править в Молдове, видит, что кто-то другой лидирует, и думает: “А давайте мы его треснем”. Или есть сильная партия – “Давайте эту партию треснем”. Самая большая опасность второго этапа, которая, кстати, может и привести к непризнанию этих выборов, – это массовое снятие кандидатов оппозиции либо снятие какой-либо партии, – отметил он.

Третий этап, тоже очень важный, считает президент, начнется после 25 февраля.

– Если выборы признают легитимными, то после 25 февраля есть опасность попыток непосредственно аннулировать результаты какой-то партии или попыток аннулировать результаты какого-то кандидата по округу. Если разделить на 3 этапа, то первый уже прошёл, второй этап – очень непростой. Я уже вижу некоторые попытки, мы знаем, что представители власти – вообще асы в использовании таких вариантов, и мы это видели в 2014 году. Самое важное, чтобы в результате второго и третьего этапов у нас не было дестабилизации. Я, если честно, опасаюсь дестабилизации в РМ по результатам этих парламентских выборов, – подытожил глава государства.