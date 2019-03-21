Додон рассказал, чего он ждет от нового парламента (ВИДЕО)

Додон рассказал, чего он ждет от нового парламента (ВИДЕО)

Глава государства ждет от нового парламента страны конструктивного подхода. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова”. Президент уточнил, что это вовсе не означает, что прошедшие в парламент партии должны соглашаться со всем, что он предлагает, но уважение к государственным институтам с их стороны обязательно должно быть. 

– Я буду уважать парламент. Я пришел на первое заседание, как и обещал, что как только будет новый парламент, я 2-3 раза в год буду приходить на его заседания с посланиями к гражданам. Сегодня я пришел туда и выступил с четким посылом, что я хочу сотрудничества с этим парламентом. Если будет избрано правительство, парламентское большинство, я хочу, чтобы будущий председатель этого парламента сотрудничал с президентом и очень хочу, чтобы это делало и правительство, премьер-министр, – сказал Додон. 

Глава государства отметил, что было бы идеально, чтобы раз в месяц, в две недели или даже раз в неделю президент, спикер и премьер проводили рабочее заседание, в рамках которого обсуждали бы актуальные вопросы, которые интересуют граждан, определяли задачи на неделю для каждого учреждения в отдельности и в целом для всех органов власти, после чего информировали бы население о своих совместных решениях.

– Граждане должны знать, что происходит и чего им ждать. Мы должны рассказывать им: вот, что мы делаем с сельским хозяйством, с пенсиями, с зарплатами, с экспортом, какие законы примем на этой неделе, а какие нет. Вот как должно быть. И я абсолютно уверен, что 90% граждан, если не все 100%, ждут именно такого подхода. Если будет такое сотрудничество – мы сможем справиться со многими проблемами и вызовами, – подытожил Игорь Додон. 

Напомним, сегодня состоялось учредительное заседание парламента. В его ходе были сформированы три парламентские фракции: ПСРМ, ДПМ и “Шор”. Блок “Акум” свое решение по поводу фракции пока не озвучил. На следующей неделе президент страны намерен пригласить для диалога три самые крупные парламентские фракции и обсудить с ними их дальнейшие действия.

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