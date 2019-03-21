Додон рассказал, чего он ждет от нового парламента (ВИДЕО)

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Глава государства ждет от нового парламента страны конструктивного подхода. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Acces direct” на телеканале “НТВ Молдова”. Президент уточнил, что это вовсе не означает, что прошедшие в парламент партии должны соглашаться со всем, что он предлагает, но уважение к государственным институтам с их стороны обязательно должно быть.

– Я буду уважать парламент. Я пришел на первое заседание, как и обещал, что как только будет новый парламент, я 2-3 раза в год буду приходить на его заседания с посланиями к гражданам. Сегодня я пришел туда и выступил с четким посылом, что я хочу сотрудничества с этим парламентом. Если будет избрано правительство, парламентское большинство, я хочу, чтобы будущий председатель этого парламента сотрудничал с президентом и очень хочу, чтобы это делало и правительство, премьер-министр, – сказал Додон.

Глава государства отметил, что было бы идеально, чтобы раз в месяц, в две недели или даже раз в неделю президент, спикер и премьер проводили рабочее заседание, в рамках которого обсуждали бы актуальные вопросы, которые интересуют граждан, определяли задачи на неделю для каждого учреждения в отдельности и в целом для всех органов власти, после чего информировали бы население о своих совместных решениях.

– Граждане должны знать, что происходит и чего им ждать. Мы должны рассказывать им: вот, что мы делаем с сельским хозяйством, с пенсиями, с зарплатами, с экспортом, какие законы примем на этой неделе, а какие нет. Вот как должно быть. И я абсолютно уверен, что 90% граждан, если не все 100%, ждут именно такого подхода. Если будет такое сотрудничество – мы сможем справиться со многими проблемами и вызовами, – подытожил Игорь Додон.

Напомним, сегодня состоялось учредительное заседание парламента. В его ходе были сформированы три парламентские фракции: ПСРМ, ДПМ и “Шор”. Блок “Акум” свое решение по поводу фракции пока не озвучил. На следующей неделе президент страны намерен пригласить для диалога три самые крупные парламентские фракции и обсудить с ними их дальнейшие действия.