Додон рассчитывает встретиться с высшим руководством Италии в марте будущего года

Глава государства провел сегодня встречу с президентом Всемирной организации по делам семьи Брайаном Брауном.

Стороны дали очень высокую оценку прошедшему в Кишиневе Всемирному конгрессу семей. Отметили тот факт, что на форум прибыли сотни интеллектуалов и общественных деятелей из десятков стран мира, как с Востока, так и с Запада.

– Кроме того, обсудили с американским гостем дальнейшее сотрудничество в этом направлении. В частности, молдавская делегация получила приглашение на следующий конгресс, который пройдет в марте 2019 года в итальянской Вероне. Ожидается, что «на полях» этого форума состоится встреча Президента Республики Молдова с высшим руководством Италии, – отметил по итогам проведенной встречи Игорь Додон.