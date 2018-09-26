Додон раскрыл детали встречи с Козаком (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы встретился сегодня, 26 сентября, с Дмитрием Козаком, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова. В рамках встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся состояния и развития молдо-российских отношений и сотрудничества.

– В ходе беседы мы дали высокую оценку успешно проведённому Молдо-Российскому экономическому форуму и достигнутым договорённостям, в том числе подписанным в ходе форума соглашениям об инвестициях и сотрудничестве. Я ещё раз подтвердил, что мы стремимся достичь политического и экономического баланса в отношениях Молдовы со странами Запада и Востока. Этот баланс для Молдовы является жизненно необходимым, – отметил президент на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.

Также у сторон состоялся обстоятельный обмен мнениями о возможностях оказания технической помощи со стороны России молдавским производителям сельскохозяйственной продукции. Игорь Додон и Дмитрий Козак детально обсудили ситуацию по Приднестровью и перспективы развития диалога в приднестровском урегулировании. Высказались за активное содействие мерам по укреплению доверия и поддержанию постоянного диалога между представителями обоих берегов Днестра.

В завершение встречи глава молдавского государства поблагодарил спецпредставителя президента России за активную поддержку в развитии молдо-российского сотрудничества.