Додон раскрыл детали беседы с Йоханнисом (ВИДЕО)

Додон раскрыл детали беседы с Йоханнисом (ВИДЕО)

Неофициальную встречу Игорь Додон провел вчера и с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Стороны обменялись мнениями о ситуации в нашей стране после падения прежнего правительства и установления нового.

– Хочу повторить, что считаю, что наши братья, живущие за Прутом, являются стратегическими партнерами Республики Молдова. В апреле этого года исполнится 10 лет со дня подписания Соглашения о стратегическом партнерстве с Румынией. Я сказал господину президенту, что было бы хорошо подготовить ряд совместных мероприятий на уровне руководства страны. Повторю: между нашими странами прекрасные отношения, которые необходимо углубить во многих областях. Есть множество двусторонних проектов, которые должны быть реализованы, – сказал он. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md