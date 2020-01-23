Додон раскрыл детали беседы с Йоханнисом (ВИДЕО)

Неофициальную встречу Игорь Додон провел вчера и с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Стороны обменялись мнениями о ситуации в нашей стране после падения прежнего правительства и установления нового.



– Хочу повторить, что считаю, что наши братья, живущие за Прутом, являются стратегическими партнерами Республики Молдова. В апреле этого года исполнится 10 лет со дня подписания Соглашения о стратегическом партнерстве с Румынией. Я сказал господину президенту, что было бы хорошо подготовить ряд совместных мероприятий на уровне руководства страны. Повторю: между нашими странами прекрасные отношения, которые необходимо углубить во многих областях. Есть множество двусторонних проектов, которые должны быть реализованы, – сказал он.