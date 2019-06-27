Додон: Рад тому, что между парламентами Молдовы и России возобновляется полномасштабное взаимовыгодное сотрудничество

Додон: Рад тому, что между парламентами Молдовы и России возобновляется полномасштабное взаимовыгодное сотрудничество

Президент Молдовы Игорь Додон поприветствовал выступление Председателя Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный в Государственной Думе Российской Федерации.

– Отмечу, что это первое выступление руководителя Парламента нашей страны с трибуны нижней палаты российского законодательного органа. Рад тому, что между парламентами двух стран возобновляется полномасштабное взаимовыгодное сотрудничество, – написал он на своей странице в соцсети. 

Посмотреть запись выступления можно здесь.

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