Додон: Рад, что гагаузы бережно относятся к своим традициям и прилагают усилия для их передачи будущим поколениям (ФОТО)

Додон: Рад, что гагаузы бережно относятся к своим традициям и прилагают усилия для их передачи будущим поколениям (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон вместе с супругой Галиной принял участие во втором Фестивале национального костюма, который прошел в Вулканештах под эгидой башкана Гагаузии и при поддержке главы государства. 

В рамках фестиваля состоялась выставка, на которой были представлены свыше 120 праздничных национальных костюмов гагаузов, молдаван, болгар и других этносов нашей страны, а также современные отечественные костюмы и наряды. Самый старинный из представленных нарядов был изготовлен почти 102 года тому назад.

Для участников мероприятия были организованы мастер-классы по обработке и окраске шерсти, по вышивке меховой безрукавки или вязанию. Присутствующие на фестивале смогли посетить ярмарку, а в завершение мероприятия был организован концерт с участием артистов из Гагаузии.

– Я рад, что гагаузы, так же, как молдаване, бережно относятся к своим традициям и прилагают усилия для их передачи будущим поколениям. Поддерживаю и одобряю проведение подобных социально-культурных мероприятий, направленных на продвижение наших национальных традиций, ценностей и обычаев, – отметил президент на своей странице в соцсети. 

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