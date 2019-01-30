Додон – Путину: Россия – наш стратегический партнер, у наших народов вековые братские отношения

Додон – Путину: Россия – наш стратегический партнер, у наших народов вековые братские отношения

Президент Молдовы очень рад, что его внешнеполитическая повестка в этом году начинается именно с визита в Российскую Федерацию. Об этом Игорь Додон заявил в рамках встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. 

– Мы продолжаем диалог для нашего дальнейшего стратегического партнерства. Вы знаете, мы считаем, что Россия – наш стратегический партнер. У наших народов всегда были братские отношения, проверенные веками. Кстати, в этом году мы будем праздновать 75-летие освобождения Молдовы от фашистов, проведем мероприятия по этому поводу на очень высоком уровне под патронатом президента. Кроме того, в этом году молдаване будут отмечать 660-летие молдавской государственности, – рассказал президент.

Игорь Додон также отметил динамичное развитие отношений между нашими странами и поблагодарил Владимира Путина за принятые решения, которые касаются сотен тысяч наших сограждан. О чем еще говорили президенты и каких договоренностей достигли – читайте здесь.

 

 

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