Додон – Путину: Дружбу и братство Молдовы и России никому не разрушить! (ВИДЕО)

У Молдовы и России – много общего, и наша республика стремится к углублению стратегического партнерства с РФ. Об этом в рамках встречи с Владимиром Путиным заявил президент Молдовы Игорь Додон.

– Между нашими странами традиционно дружеские, братские, стратегические отношения. Это было, есть и будет, и никому это не разрушить, – сказал он.

Глава государства отметил, что Молдову и Россию связывают многие вещи: например, одни и те же духовные ценности, а также тесные экономические связи.

– Россия – инвестор №1 в Молдове уже на протяжении 27 лет независимости нашей страны, – сказал он.

Президент также напомнил, что в России находится более полумиллиона молдавских граждан, которые ежегодно перечисляют в Молдову более 1 миллиарда долларов. Кроме того, подчеркнул он, Россия – стратегический партнер Молдовы в решении приднестровской проблемы.

– Вы знаете, что в течение последних 1,5 лет я уже 4 раза встречался с лидером Приднестровья. Эти контакты продолжаются. До конца года мы еще раз встретимся. И хочу еще раз отметить, что российские миротворцы являются гарантом мира на Днестре. Так думают и на левом, и правом берегах подавляющая часть граждан, – подчеркнул Игорь Додон.

Отдельное внимание президент уделил многоуровневому сотрудничеству Молдовы и России, еще раз поблагодарив Владимира Путина за помощь в получении нашей страной статуса наблюдателя при ЕАЭС. Додон подчеркнул, что Молдова будет активно участвовать в этом формате.

– Хочу вас поблагодарить за вашу открытость и подтвердить позицию руководства Молдовы и большинства граждан РМ: мы стремимся к углублению стратегического партнерства с Россией. Мы хотим дружить со всеми, а ни с кем-то против кого-то. Вы знаете мою позицию, и мы будем ее отстаивать. И я уверен, что всё у нас получится! – подытожил он.