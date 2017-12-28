Додон: Путин – друг молдавского народа (ВИДЕО)

Глава государства подробно рассказал об его личной встрече с Владимиром Путиным на полях неформального саммита глав государств СНГ в Москве.

Президент отметил, что для него эта беседа была очень важна для обсуждения текущей обстановки в молдо-российских отношениях, а также планов на будущий год.

Очень интересно, что этот год я начал с визита в Москву, и завершил год во внешнеполитическом плане тоже визитом в Москву. С Путиным мы обсудили те проблемы, которые есть в наших двусторонних отношениях. Получилось так, что на протяжении этого года Россия нам помогала, основываясь на договоренностях Додона и Путина по мигрантам, экспорту и так далее. Только те, кто не хочет это видеть, не отмечает улучшения по этим показателям, – сказал он.

Глава государства отметил: на все эти хорошие шаги и открытость со стороны руководства РФ, молдавское парламентское большинство отвечало очень жестко.

Оттуда нам помогали – отсюда получали удар. И то, что РФ и Владимир Владимирович лично несмотря ни на что не ответил тем же, показывает, что Владимир Путин – друг молдавского народа. Он это не сделал не для Додона, а чтобы не было хуже для молдавского народа, – добавил президент.

Отметим, что в рамках проведенной встречи главы государств договорились продолжать активно развивать сотрудничество стран, несмотря на антироссийские выпады правящего в Молдове режима.

Ранее опрос общественного мнения показал, что Владимиру Путину доверяют более половины молдавских граждан.