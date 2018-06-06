Додон: Пушкин стал частью истории молдавского народа (ФОТО)

Этим утром глава государства вместе со своими советниками возложил цветы к памятнику величайшему русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. 6 июня празднуется его 219-й день рождения.

На своей странице в соцсети глава государства отметил, что светоч русской поэзии не только оставил ярчайший след в истории русской культуры и словесности, но и стал частью истории молдавского народа. Так, в 1820-1823 годах Пушкин гостил на молдавской земле и здесь написал ряд своих известных произведений, в том числе «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан», а также приступил к написанию своей главной работы – поэмы «Евгений Онегин».

– Сегодня мы вспоминаем великого Пушкина и с гордостью говорим, что история и культура Молдовы тесным образом переплелась с историей и культурой России, и задача нашего поколения – сохранить это наследие и нашу крепкую дружбу, – подчеркнул он.