Додон: ПСРМ категорически не приемлет “политического туризма” в парламенте! (ВИДЕО)

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Партия социалистов категорически не приемлет того, чтобы во фракцию ПСРМ в парламенте страны пришли депутаты из других фракций или независимые народные избранники. Об этом президент страны Игорь Додон заявил по итогам заседания Республиканского совета формирования.

Он отметил, что социалисты готовы поддержать правительство Майи Санду, и что это твердая позиция ПСРМ.

– Мы обеспечим голосование фракции ПСРМ в парламенте для внедрения реформ правительства Санду. Конечно же, будем их обсуждать, потому что речь идет о политическом консенсусе. Этот консенсус есть, и мы сделаем все для того, чтобы это парламентское большинство, эта власть существовали как можно дольше. Желательно – весь мандат, если получится, – сказал Додон.

Если же это не получится, ПСРМ выступает категорически против порочной практики последних лет так называемого “политического туризма” в парламенте, и не допустит этого, добавил он.

– Мы не приемлем, чтобы во фракцию ПСРМ пришли депутаты из других фракций или независимые. У нас 35 депутатов. В этом количестве мы дойдем или до конца мандата, или до досрочных выборов, если вдруг они состоятся, – подытожил глава государства.