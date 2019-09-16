Додон – ПСРМ и блоку “АКУМ”: Не забывайте, что цель возрождения страны важнее любого электорального соревнования

Додон – ПСРМ и блоку “АКУМ”: Не забывайте, что цель возрождения страны важнее любого электорального соревнования

Отдельно глава государства обратился к коллегам по ПСРМ и блоку “АКУМ”. Учитывая предстоящие выборы, Игорь Додон отметил, что всех нас ждет чрезвычайно сложный период. 

– Призываю вас всех показать максимальную политическую зрелость и мудрость и не забывать, что наша стратегическая цель возрождения страны и ее построения согласно демократическим принципам важнее любого электорального соревнования. Я бы хотел, чтобы партии, входящие в состав правящей коалиции, показали демократическое поведение и взаимное уважение. Не забывайте, что после выборов вы вернетесь за один рабочий стол, как коллеги по альянсу, и у вас много важных совместных обязанностей, – сказал он. 

Игорь Додон также призвал учитывать, что парламент и правительство должны работать максимально эффективно и в период предвыборной кампании, поскольку, отметил он, “мы не можем себе позволить электоральные паузы”.

 

 

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