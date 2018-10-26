Додон: ПСРМ должна уверенно победить, чтобы взять власть и положить конец разрухе в стране (ФОТО)

Додон: ПСРМ должна уверенно победить, чтобы взять власть и положить конец разрухе в стране (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон сегодня принял участие в заседании руководящего состава Партии социалистов. 

Участники заседания обсудили ряд вопросов, связанных с парламентскими выборами 24 февраля, составлением итогового списка кандидатов – социалистов на одномандатных округах, а также с проведением массового митинга, который состоится 18 ноября в Кишиневе.

– Подчеркнул, что выборы, которые пройдут в следующем году, сыграют решающую роль в будущей судьбе нашей страны, а ПСРМ должна приложить все усилия для достижения уверенной победы, чтобы взять власть и положить конец разрухе в стране, – отметил президент на своей странице в соцсети по итогам проведенного мероприятия. 

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