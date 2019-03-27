Додон провёл встречу с послом США в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Додон провёл встречу с послом США в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон провёл рабочую встречу с послом Соединенных Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили вопросы развития двустороннего диалога по всем актуальным направлениям.

В ходе беседы о внутренней политике нашей страны глава государства и руководитель дипломатической миссии пришли к общему мнению о том, что предложенная президентом переговорная площадка создаст благоприятные условия для сближения позиций различных парламентских сил и поможет в поиске приемлемой для страны легитимной конфигурации парламентского большинства и нового правительства.

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