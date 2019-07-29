Додон провёл встречу с послом США (ФОТО, ВИДЕО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны рассмотрели весь спектр молдо-американских отношений.

В частности, они поприветствовали активизацию двустороннего диалога во всех областях, представляющих взаимный интерес. Кроме того, президент и посол США обсудили результаты недавних визитов высокопоставленных представителей Государственного департамента и Агентства по международному развитию (USAID) в Республику Молдова.

⁃ Считаю, что интенсификация диалога с американскими партнерами свидетельствует о правильности курса, выбранного Администрацией Президента совместно с новым Парламентом и Правительством после мирной смены власти, а также является дополнительным доказательством необходимости продвижения взвешенной внешней политики со странами, расположенными как на Востоке, так и на Западе, – отметил Игорь Додон.