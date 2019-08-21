Додон провёл встречу с послом России в РМ (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили обширную повестку двусторонних отношений, констатировали их восходящую динамику и наличие больших перспектив развития.

В частности, говорили о важности намеченного на сентябрь заседания Молдо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В этом контексте выразил признательность российской стороне за оперативный ответ на нашу просьбу о расширении списка молдавских экономических агентов, которые получили право на экспорт товаров агропромышленного сектора в Российскую Федерацию, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Глава государства подчеркнул и важность второго Молдо-российского экономического форума, который пройдет в Кишиневе 19-20 сентября и станет удобной площадкой для ведения переговоров между деловыми кругами и региональными властями Молдовы и России. Кроме того, он положительно оценил возобновление контактов между нашими странами на уровне министерств иностранных дел, т. к. в сентябре ожидается рабочая поездка главы дипломатического ведомства Республики Молдова Николае Попеску в Москву.

В ходе встречи российский посол вручил Игорю Додону официальное приглашение от Президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в Москве 9 мая 2020 года в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим президент и дипломат обсудили и масштабную программу празднования 75-летия освобождения Молдовы от фашизма и, прежде всего, проведение памятных мероприятий на Шерпенском плацдарме и в Кишиневе 24 августа, где запланировано участие министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой, которые прибудут в нашу страну по приглашению главы государства.