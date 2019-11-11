Додон провёл встречу с послом России (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Стороны провели обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся торгово-экономических, культурных и гуманитарных связей между нашими странами, и подчеркнули необходимость дальнейшего углубления стратегического партнерства.

⁃ Господин Васнецов дал высокую оценку прошедшему на выходных в Комрате Международному инвестиционному форуму Invest Gagauzia-2019, где присутствовали и российские предприниматели. Пришли к единому мнению о важности укрепления сотрудничества между регионами Республики Молдова и Российской Федерацией, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

Кроме того, было подчеркнуто успешное проведение в Кишиневе и Тирасполе выездного заседания «Примаковских чтений» – созданной в 2015 году дискуссионной площадки для дипломатов, политологов, историков, журналистов, учёных и т.д. В субботнем круглом столе приняли участие представители российской и молдавской научной общественности, а также представители Администрации Президента, Парламента и Правительства Республики Молдова.