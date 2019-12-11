Додон провёл встречу с послом России (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Стороны обсудили текущие вопросы двусторонней повестки, с удовлетворением констатировав стабильное укрепление стратегического партнерства в уходящем году. Вместе с тем, они указали на наличие значительного потенциала развития и подчеркнули необходимость дальнейшего углубления связей.

В продолжение встречи глава государства и посол России рассмотрели детали запланированного на 18-20 декабря рабочего визита в Российскую Федерацию, где Игорь Додон проведет двусторонние встречи и примет участие в неформальных саммитах Евразийского Экономического союза и Содружества Независимых Государств.