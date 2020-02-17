Додон провёл встречу с послом Нидерландов (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Королевства Нидерландов в Республике Молдова с резиденцией в Бухаресте Рулофом ван Эйсом.

Стороны обсудили различные аспекты двусторонних отношений, указали на необходимость укрепления торгово-экономических связей и привлечения инвесторов из Нидерландов. В настоящее время в нашей стране действуют около 170 предприятий с нидерландским капиталом, и эта страна занимает второе место в числе прямых иностранных инвесторов.

Собеседники с удовлетворением констатировали восходящую динамику наших отношений в политико-правовой сфере. В частности, Молдова и Нидерланды подписали 21 соглашение, охватывающее практически все важные области, представляющие взаимный интерес.

Выразил властям Нидерландов признательность за поддержку нашей страны в рамках четырёх правительственных программ: права человека, качество государственного управления (good governance) и демократия, независимые СМИ, юстиция и правовое государство. В этом же контексте подчеркнул важную роль Нидерландов в поддержке усилий Республики Молдова на пути европейской интеграции и, в частности, в вопросе имплементации реформ, – отметил Додон на своей странице в соцсети.