Додон провёл встречу с гостями из Совета Федерации (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с заместителем председателя Совета Федерации РФ Галиной Кареловой и членом комитета СФ по социальной политике, членом межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламентов России и Молдовы Виктором Абрамовым.

Российские гости прибыли в нашу страну по приглашению президента, чтобы принять участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения Молдовы от фашизма. Игорь Додон поблагодарил их за то, что сегодня делят с народом Молдовы радость по поводу годовщины общей Победы.

– Считаю присутствие гостей из других стран на празднике необходимым, поскольку Молдова была освобождена от фашизма общими усилиями всех республик и народов бывшего СССР, – написал глава государства на своей странице в социальной сети.

В беседе с гостями из Совета Федерации Игорь Додон подчеркнул важность расширения контактов между Республикой Молдова и Российской Федерацией на уровне законодательной и исполнительной власти. Кроме того, он отметил, что в Кишиневе уделяют особое внимание предстоящему в сентябре молдо-российскому экономическому форуму с участием представителей бизнеса и регионов наших стран.

– В эти же дни в молдавской столице пройдет заседание двусторонней Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Уверен, что оба мероприятия придадут новый импульс для развития молдавско-российских отношений по приоритетным направлениям на благо народов наших стран, – считает президент.