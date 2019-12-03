Додон провёл встречи с председателями Тараклийского и Бессарабского районов (ФОТО)

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Президент Республики Молдова Игорь Додон провёл сегодня, 3 декабря, две встречи с председателем Тараклийского района Иваном Пасларем и с председателем Бессарабского района Петром Пушкарем. Об этом глава государства рассказал на своей странице в социальной сети.

В ходе беседы с главой районного совета Тараклии была затронута тема социально-экономической ситуации в районе, а также вопросы, связанные с принятием бюджета на 2020 год.

– Исходя из того, что в Тараклийском районе проживают несколько десятков тысяч болгар, я сообщил руководителю региона о том, что в программу официального визита Президента Республики Болгария Румена Радева в нашу страну в следующем году включена и поездка в Тараклию, – отметил Додон.

В продолжение рабочего дня президент Молдовы провел встречу с председателем Бессарабского района Петром Пушкарем. Стороны обсудили существующие в регионе социальные проблемы, в том числе вопросы выплаты зарплат работникам бюджетной сферы. В то же время был поднят вопрос о функционировании местных социальных служб и реализации образовательных проектов в Бессарабском районе.