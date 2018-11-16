Додон провёл важную встречу с руководителем управления МИД Германии (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провёл рабочую встречу с Михаэлем Зибертом, руководителем Управления Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в министерстве иностранных дел Германии. Во встрече принимала участие посол ФРГ в Молдове Ангела Ганнингер.

Стороны детально обсудили вопросы внутренней и внешней политики Республики Молдова. Сошлись во мнении о необходимости проведения в феврале будущего года транспарентных и справедливых парламентских выборов при соблюдении равных условий для всех электоральных конкурентов.

⁃ Рассмотрели также нынешнее состояние и перспективы урегулирования приднестровского конфликта. Говоря о внешней политике нашей страны, пояснил немецкому дипломату необходимость сохранения баланса в отношениях с зарубежными странами на Востоке и Западе при обязательном соблюдении принципа нейтралитета. Подчеркнул, что эта позиция находит понимание у важнейших партнеров Молдовы, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.