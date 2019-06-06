Додон провёл в Санкт-Петербурге заседание Молдавско-российского экономического совета (ФОТО, ВИДЕО)

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В рамках продолжающегося Петербургского Международного экономического форума глава государства провел заседание Молдавско-российского экономического совета с участием вице-премьера Правительства РФ, спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрия Козака.

Стороны констатировали стабильный рост товарооборота между нашими странами за последние годы и отметили взаимный интерес экономических агентов Молдовы и России к углублению выгодного партнёрства. Одной из центральных тем заседания было расширение торгово-экономического сотрудничества Молдовы с российскими регионами, и в этом контексте участники встречи приветствовали заключение соответствующих соглашений на уровне регионов.

Кроме того, глава государства проинформировал участников совета о последних событиях во внутренней политике Республики Молдова, в результате которых может быть сформировано парламентское большинство и новое правительство на основе принципа взвешенной внешней политики. Игорь Додон заверил российских инвесторов в том, что это будет служить надежной гарантией сохранности вложенных ими денег.

⁃ Кроме того, объяснил российским партнерам основное преимущество Республики Молдова: наличие соглашений о свободной торговле одновременно с Европейским союзом, странами СНГ и Турцией. В сочетании с выгодным положением нашей страны на стыке двух экономических пространств это открывает инвесторам широкие перспективы, – отметил президент.

В заключение Игорь Додон пригласил представителей российского бизнеса принять участие во втором Молдавско- российском экономическом форуме, который запланирован на 20-21 сентября нынешнего года в Кишиневе.