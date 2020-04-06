Додон провёл телефонный разговор с Эрдоганом: что обсуждали президенты

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Игорь Додон провёл сегодня телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Состоялся обмен мнениями о ситуации, связанной с пандемией в обоих государствах и регионе в целом.

В этом же контексте стороны обсудили возможность направления в Республику Молдова груза гуманитарной помощи с медицинским оборудованием для поддержки властей нашей страны в борьбе с пандемией COVID-19. Речь идет о партии в более чем 100 тысяч масок и более 50 тысяч единиц дезинфицирующих средств, перчаток, защитных костюмов и специальной обуви.

Кроме того, главы государств говорили о возможности открытия транзитного сообщения для молдавских транспортников через территорию Турции.

⁃ Выразил Реджепу Тайипу Эрдогану благодарность за поддержку, оказываемую Республике Молдова в минуты острой необходимости, и подчеркнул, что Турецкая Республика – надежный партнер нашей страны. Были едины во мнении о том, что совместными усилиями мы сможем преодолеть этот вызов, с которым столкнулся весь мир, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.