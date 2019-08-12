Додон провёл рабочее заседание со спикером и руководством парламентской фракции ПСРМ

0

Президент Молдовы Игорь Додон провел этим утром рабочее заседание с участием Зинаиды Гречаный, председателя Парламента РМ, и руководства парламентской фракции ПСРМ. По словам главы государства, в рамках заседания его участники обсудили повестку на предстоящие недели и вопросы особой значимости, а именно:

Мы решительно настроены, и у нас есть политическая воля для осуществления истинной реформы в области юстиции. Фракция ПСРМ подготовила концепт этой реформы, который в предстоящие недели будет обсуждён с партнёрами по коалиции и представлен на публичные консультации с обществом.

Проект налоговой политики, недавно принятый Правительством в контексте исполнения условий меморандума с МВФ и предложенный парламенту. Учитывая многочисленные замечания со стороны представителей деловой среды, мы решили провести отдельные, более детальные дискуссии с кабинетом министров и представительством МВФ в Молдове по поводу своевременности и эффектах предложенных мер, в особенности в том, что касается повышения некоторых налогов.

Социальные инициативы президента, в том числе проект об индексации пенсий два раза в год: 1 апреля и 1 октября. Фракция ПСРМ выразила полную поддержку данной инициативе президента, подчеркнув, что этот вопрос был включён в соглашение от 8 июня, подписанное с депутатами блока «ACUM».

Подготовка к местным выборам, намеченным на 20 октября, которые должны пройти согласно самым высоким демократическим стандартам, восстановив конституционное право граждан на свободные и демократические выборы, – отметил президент.

Он также подчеркнул, что в последующие недели, до конца августа, в политической жизни страны предстоит очень насыщенная повестка, которая включает внеочередные заседания Парламента РМ, заседание Высшего совета безопасности и другие важные мероприятия.