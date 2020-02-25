Додон проверил предпринимаемые меры безопасности в аэропорту в связи с коронавирусом

Додон проверил предпринимаемые меры безопасности в аэропорту в связи с коронавирусом

Президент РМ Игорь Додон побывал сегодня в Международном аэропорту Кишинева. Глава государства решил лично проверить, как и какие меры предосторожности применяются для недопущения проникновения на территорию нашей страны коронавируса. 

– Там как раз приземлился самолет из Милана с нашими соотечественниками. Хочу вам сказать, что число граждан, которые возвращаются из Италии или из других стран, не выросло, как опасались некоторые, – сказал он. 

Глава государства пообщался с пограничниками, а также с людьми, и увидел, как работают установленные в аэропорту термосканеры.

– Мы не можем запретить людям возвращаться домой, но мы должны проверять всех. Было несколько подозрительных случаев, но ни в одном из них не подтвердилось наличие коронавируса, – добавил президент. 

 

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