Додон проверил предпринимаемые меры безопасности в аэропорту в связи с коронавирусом

0

Президент РМ Игорь Додон побывал сегодня в Международном аэропорту Кишинева. Глава государства решил лично проверить, как и какие меры предосторожности применяются для недопущения проникновения на территорию нашей страны коронавируса.

– Там как раз приземлился самолет из Милана с нашими соотечественниками. Хочу вам сказать, что число граждан, которые возвращаются из Италии или из других стран, не выросло, как опасались некоторые, – сказал он.

Глава государства пообщался с пограничниками, а также с людьми, и увидел, как работают установленные в аэропорту термосканеры.

– Мы не можем запретить людям возвращаться домой, но мы должны проверять всех. Было несколько подозрительных случаев, но ни в одном из них не подтвердилось наличие коронавируса, – добавил президент.