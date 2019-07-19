Додон провел встречу с руководителями коммерческих банков в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон сегодня провел встречу с руководителями коммерческих банков нашей страны. Это продолжение серии встреч, которые состоялись на уходящей неделе с представителями профсоюзов и деловых кругов с целью выявления проблем, существующих в этих областях, а также поиска их решений.

Глава государства подчеркнул роль банковского сектора в развитии бизнес-среды и инвестиционного климата, отметив, что администрация президента в координации с правительством и парламентом решительно настроены приложить все усилия для устранения барьеров на пути развития этого важного сектора. Отдельно он указал на необходимость принятия конкретных мер для улучшения международного имиджа нашей страны после скандалов, связанных с отмыванием денег, кражи миллиарда и т.д.

– В этом смысле считаю уместной организацию осенью нынешнего года Экономического форума с участием профессионалов международного уровня, руководителей международных финансовых институтов и известных банковских групп, чтобы проинформировать международных партнеров о недавних реформах в этом секторе, – отметил президент.

Кроме того, участники встречи говорили о поправках в законы, касающиеся налоговой политики, рисков небанковского финансового рынка, мнений о регулирующих механизмах для финансового сектора, нелояльной конкуренции, применения Закона №308 о предупреждении и борьбе с отмыванием денег, сомнительных сделок и многого другого. Игорь Додон призвал участников дискуссии направить ему все их предложения и инициативы, чтобы изучить их и затем адресовать в парламент для принятия.

– Отметил, что результатом сегодняшней беседы и дальнейшего общения, которое примет постоянный характер, станет разработка и продвижение политики консолидации банковской системы, а также повышения их роли в экономическом развитии страны, – подытожил Игорь Додон.