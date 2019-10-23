Додон провел встречу с премьером Сербии (ФОТО, ВИДЕО)

Додон провел встречу с премьером Сербии (ФОТО, ВИДЕО)

В Токио глава государства провел встречу с премьер-министром Сербии Анной Брнабич, с которой обсудили двусторонние отношения и перспективы сотрудничества между нашими странами. 

– Были едины во мнении о том, что у наших стран в области торгово-экономической кооперации существует огромный потенциал, в связи с чем мы выступили за активизацию торговых связей на благо обоих государств. Подтвердил нашу готовность объединить усилия с целью укрепления двустороннего сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, что будет способствовать повышению уровня безопасности и стабильности в регионе и Европе в целом, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

В завершение встречи глава сербского правительства передала президенту Молдовы приглашение совершить официальный визит в Белград 8-9 ноября этого года.

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