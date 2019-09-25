Додон провел встречу с представителями влиятельнейших еврейских организаций (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе визита в Нью-Йорк президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с представителями влиятельнейших еврейских организаций, таких как Американский еврейский комитет, Всемирный еврейский конгресс, Антидиффамационная лига, Бнай Брит и Национальная коалиция в поддержку евроазиатского еврейства.

В рамках беседы глава государства отметил очень конструктивный диалог между Республикой Молдова, еврейскими организациями и Государством Израиль. В связи с этим рассказал он рассказал о своем продуктивном визите в Израиль, который состоялся в декабре 2018 года, и о встрече в мае нынешнего года в Кишиневе с делегацией Национальной коалиции в поддержку евроазиатского еврейства.

– Выступил за активизацию диалога с лидерами международных еврейских организаций, в том числе по вопросам сотрудничества Республики Молдова с США и Израилем. Кроме того, подтвердил намерение нашей страны продвигать борьбу с антисемитизмом, культивирование памяти о Холокосте, сохранение еврейского историко-культурного наследия и т.д., что предполагает включение факультативной дисциплины по изучению истории Холокоста и создание Музея истории евреев Республики Молдова, в отношении которого Правительство РМ издало Постановление в октябре 2018 года.Отметил также, что в настоящее время реставрируются еврейские кладбища в нашей стране. Заверил собеседников в том, что Администрация Президента будет и далее оказывать всю необходимую помощь в этом направлении, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Он также сообщил представителям еврейских организаций о президентской законодательной инициативе по введению уголовной ответственности за героизацию и прославление нацизма и неонацизма в Республике Молдова.

В завершение встречи Игорь Додон подтвердил свое участие во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Мероприятие, на которое его пригласил Президент Израиля Реувен Ривлин, состоится 23 января 2020 года в Мемориальном комплексе Яд-ва-Шем в Иерусалиме.

