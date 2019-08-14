Додон провел встречу с послом Великобритании в Молдове (ВИДЕО, ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон сегодня провел встречу с Е.П. Люси Ребеккой Джойс, Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Молдова, по случаю завершения ее миссии в Молдове.

В ходе беседы стороны затронули текущую повестку дня во внутренней и внешней политике страны. Игорь Додон подтвердил позицию администрации президента по дальнейшему проведению взвешенной внешней политики и установлению выгодных партнерских отношений со странами и Востока, и Запада.

– Дал высокую оценку деятельности госпожи Джойс на протяжении ее мандата, обратив особое внимание на ее вклад в укрепление молдавско-британских отношений. Кроме того, поблагодарил дипломата за помощь, оказываемую нашей стране в различных областях, в том числе безопасности и обороны, финансово-банковской системы и так далее, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

В завершение встречи глава государства выразил уверенность в том, что преемник госпожи Джойс будет в той же мере способствовать положительной динамике партнерских отношений между нашими странами.