Додон провел встречу с послом США в Молдове (ФОТО)

Додон провел встречу с послом США в Молдове (ФОТО)

Игорь Додон провел этим утром рабочую встречу с Послом Соединенных Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили актуальную повестку стратегического диалога между нашими странами, констатировали положительную динамику последних месяцев и пришли к общему мнению о необходимости их дальнейшей активизации по важнейшим направлениям.

– Кроме того, обсудили мой предстоящий рабочий визит в США, где я выступлю с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН и проведу ряд двусторонних встреч с зарубежными лидерами, в том числе с представителями администрации США, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

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