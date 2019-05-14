Додон провел встречу с послом США в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Додон провел встречу с послом США в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с послом Соединенных Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили внутреннюю ситуацию в Республике Молдова, сложившуюся после выборов, и отметили затяжной характер консультаций, ведущихся между политическими партиями.

– Подчеркнул необходимость создания как можно быстрее легитимного парламентского большинства и формирования нового правительства или роспуска парламента и объявления досрочных выборов, – отметил глава государства на своей странице в соцсети. 

В ходе встречи участники беседы затронули повестку двусторонних отношений и пришли к общему мнению о необходимости их активизации по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. В этом контексте Игорь Додон подтвердил намерение продолжать проведение сбалансированного внешнеполитического курса в отношениях с Востоком и Западом, исходя из национальных интересов нашей страны.

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