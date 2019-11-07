Додон провел встречу с послом США (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Соединённых Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили весь спектр двусторонних отношений, пришли к единому мнению о необходимости углубления сотрудничества по важнейшим направлениям в рамках нашего стратегического диалога.

Говорили также об актуальных вопросах внутренней политики Республики Молдова, и в этом контексте глава государства проинформировал господина Хогана о рисках, связанных с возможной отставкой Правительства Республики Молдова.

– Подчеркнул, что Администрация Президента выступает за сохранение социально-политической стабильности, но вместе с тем считает, что все действия политических сил страны должны находиться в строгих конституционных рамках, не нарушая принципов правового государства, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.