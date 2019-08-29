Додон провел встречу с послом Словакии в Молдове

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики в Республике Молдова Душаном Дахо. Стороны обсудили ряд вопросов по ситуации во внутренней и внешней политике страны, а также нынешнее состояние молдавско-словацких отношений.

Отдельно они затронули тему урегулирования приднестровской проблемы.

– Исходя из того, что Словакия в этом году председательствует в ОБСЕ, меня проинформировали о том, что 8-10 октября запланировано заседание в формате 5+2, повестка которого предусматривает важные дискуссии, направленные на интенсификацию процесса урегулирования приднестровской проблемы. Выразил надежду на то, что до того дня у меня пройдет встреча с лидером тираспольской администрации Вадимом Красносельским, что послужило бы хорошим сигналом в этом деле, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Игорь Додон выразил признательность словацкой стороне за постоянную поддержку, оказываемую нашей стране во всех областях, представляющих взаимный интерес. Он также подчеркнул, что администрация президента продолжает проведение взвешенной внешней политики и выстраивания партнерских отношений со странами и на Востоке, и на Западе.