Додон провел встречу с послом России в Молдове: о чем беседовали стороны (ВИДЕО, ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел этим утром рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обменялись мнениями по вопросам молдавско-российского сотрудничества, а также о внутриполитической ситуации в нашей стране.

Глава государства поприветствовал тот факт, что в России начались мероприятия в рамках объявленного ранее Года Республики Молдова в Российской Федерации. Так, накануне в Москве общественная организация «За дружбу Молдовы и России» организовала Вечер дружбы с участием представителей общественных организаций двух стран. Предстоит проведение Форума деловых людей в Курске и Фестиваля молдавской культуры в Санкт-Петербурге. Мероприятия состоятся в апреле текущего года. Игорь Додон также выразил удовлетворение в связи с проведением в Молдове мероприятий, посвященных 75-летней годовщине освобождения нашей республики от фашистской оккупации.

В ходе беседы глава государства проинформировал посла о диалоге, который Додон инициировал с лидерами главных парламентских сил для выхода из постэлекторального политического тупика. Стороны пришли к единому мнению, что начатые дискуссии придадут импульс политическим процессам в нашей стране и поспособствуют тому, чтобы данные партии приняли окончательное решение о создании парламентского большинства или организации досрочных выборов.