Додон провел встречу с послом Нидерландов в Молдове (ВИДЕО, ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Послом Королевства Нидерланды в Республике Молдова с резиденцией в Бухаресте, Е.П. Стеллой Роннер-Грубачич, по случаю завершения ее миссии. Глава государства дал высокую оценку деятельности посла на протяжении ее мандата в нашей стране, подчеркнул, что двусторонние молдавско-голландские отношения развиваются очень динамично.

– Выразил благодарность за существенную помощь, оказанную правительством Нидерландов в реализации проектов в нашей стране, особенно посредством программы MATRA. Кроме того, подчеркнул, что выступаю за укрепление торгово-экономических связей и увеличение объема товарооборота с Нидерландами, а также за привлечение голландских инвестиций в нашу экономику, – отметил Додон в соцсети по итогам проведенной встречи.

Стороны обсудили также внутриполитическую ситуацию в Республике Молдова. В данной связи глава государства отметил, что мы впервые получили консолидированную поддержку нашей страны со стороны ведущих внешних сил: России, США и Европейского союза. Присутствует и внутренний консенсус между политическими партиями с разными идеологическими и геополитическими взглядами. Это дает большие шансы на развитие Республики Молдова и служит хорошим примером для других стран, считает Додон.

По завершении встречи президент выразил уверенность в том, что с назначением нового посла молдавско-голландские отношения получат новый импульс к развитию в различных областях, представляющих взаимный интерес.