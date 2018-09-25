Додон провел встречу с послом Китая в Молдове (ФОТО)

Президент Молдовы провел сегодня, 25 сентября, рабочую встречу с послом Китайской Народной Республики в Республике Молдова Чжаном Инхуном.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающийся двусторонней повестки. Игорь Додон с удовлетворением отметили, что за 26 лет с момента установления дипломатических отношений Китай стал стратегическим партнером нашей страны. Молдова и КНР подписали более 60 соглашений в различных областях.

– Китай входит в первую пятерку торгово-экономических партнеров Республики Молдова. Торговый оборот только за первые три месяца текущего года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 150 млн. долларов. При этом за весь 2017 год объем составил 524 млн. долларов, что на 116 млн. больше показателя 2016 года, – отметил президент на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

В завершение беседы глава государства передал через посла поздравление Председателю КНР Си Цзиньпину по случаю отмечаемого 1 октября главного государственного праздника страны – Дня образования Китайской Народной Республики.