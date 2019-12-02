Додон провел встречу с послом Азербайджана в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел рабочую встречу с Послом Азербайджанской Республики в Республике Молдова Гудси Османовым. Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сфере.

Собеседники констатировали наличие большого нереализованного потенциала наших стран и выступили за активизацию связей по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. В этом же контексте они подчеркнули важность проведения четвертого заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая не собиралась с 2012 года. Планируется проведение также бизнес-форума «на полях» МПК и привлечение азербайджанских компаний к участию в тематических выставках в Республике Молдова.

– Подчеркнул заинтересованность Республики Молдова в привлечении инвесторов из Азербайджана к реализации инфраструктурных проектов. В частности, нам интересен опыт компаний из этой страны в строительстве дорог. Выразил признательность руководству Азербайджана за существенную помощь в реализации социальных проектов, прежде всего на территории Гагаузской автономии. Так, в городе Чадыр-Лунга при поддержке Фонда Гейдара Алиева завершается строительство Культурно-образовательного центра. Соответствующая договоренность была достигнута по результатам личной встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе моего официального визита в Баку в июне 2017 года. Кроме того, поблагодарил азербайджанскую сторону за приглашение на Бакинский глобальный форум, в котором я имел честь участвовать в 2018 и 2019 годах. Рассматриваю возможность поездки на следующий Форум, запланированный на 12-14 марта 2020 года, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

В завершение встречи он подтвердил приглашение Ильхаму Алиеву посетить с официальным визитом Республику Молдова в будущем году.