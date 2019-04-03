Додон провел встречу с послом Австрии в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Австрийской Республики Кристин Фрайлингер. Стороны обсудили различные аспекты двусторонних отношений и с удовлетворением отметили активизацию официальных контактов на всех уровнях.

В связи с этим была дана высокая оценка встрече с Президентом Австрийской Республики Александром Ван дер Белленом «на полях» Форума мира в Париже в ноябре 2018 года. Был выражен интерес к обмену визитами на уровне президентов в текущем году.

Игорь Додон выступил за расширение торгово-экономических связей, объём которых в последние годы растет: с 111 млн. евро в 2015 году до 143 млн. в 2018-м. Он подчеркнул, что в Республике Молдова действуют почти 100 компаний с австрийским капиталом; страна находится на седьмом месте в ЕС по объему инвестиций в Молдову – почти 27 млн. евро.

– Поблагодарил австрийских партнеров за реализацию множества проектов посредством Австрийского агентства по развитию. Отметил, что среднегодовой бюджет выделяемых Республике Молдова средств составляет около 2 млн. евро; они направляются на проекты по госуправлению и гражданскому обществу, сельскому хозяйству, образованию, бизнесу и др, – написал глава государства в соцсети.

Касательно внутренней политики Республики Молдова президент и посол обсудили возможные сценарии развития ситуации после парламентских выборов и консультаций между ведущими партиями на переговорной площадке, предложенной главой государства. Игорь Додон выразил надежду на то, что данные политические силы в процессе формирования парламентского большинства и нового правительства примут во внимание опыт Австрии в части применения конституционного принципа постоянного нейтралитета.