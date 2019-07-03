Додон провел встречу с Мониторинговой миссией МВФ (ФОТО, ВИДЕО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с Мониторинговой миссией Международного валютного фонда во главе с Рубеном Атояном. Стороны обсудили множество вопросов, касающихся двусторонних отношений между Республикой Молдова и международным финансовым институтом.

– Прежде всего рассмотрели перспективы возобновления полноценного партнерства, которое было приостановлено при предыдущем правительстве нашей страны. В этом контексте заверил представителей МВФ в том, что высшее руководство Молдовы в лице президента, премьер-министра и председателя парламента работают в тесной координации по всем финансово-экономическим вопросам, а Правительство РМ получает необходимую поддержку со стороны администрации президента и парламентского большинства, – подчеркнул глава государства на своей странице в соцсети.

По словам Игоря Додона, “имеющийся у нас опыт взаимодействия с Международным валютным фондом и другими мировыми институтами дает возможность проведения ответственного, профессионального и открытого диалога по всем актуальным проблемам нашей экономики, социальной, финансово-банковской, фискальной и энергетической сферы”. Также глава государства заверил Миссию МВФ в том, что президент и правительство не намерены ограничивать независимый статус Национального банка Молдовы и других регуляторов, и в то же время выступают за максимально прозрачную деятельность этих учреждений.

