Додон провел встречу с главой миссии ОБСЕ в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом и послом Словацкой Республики в нашей стране Душаном Дахо. Стороны обсудили итоги недавней встречи участников переговорного процесса в формате «5+2», подчеркнули необходимость приложения дальнейших усилий всех сторон, посредников и наблюдателей по реализации мер укрепления доверия.

В этом же контексте они дали положительную оценку возобновлению работы механизма с участием Администрации Президента, Парламента и Правительства Республики Молдова, которые вырабатывают совместный подход к процессу урегулирования приднестровской проблемы.

Участники беседы говорили также о намеченной на 29 октября встрече Президента Республики Молдова с руководителем приднестровской администрации Вадимом Красносельским. Это будет шестая личная встреча, начиная с января 2017 года.