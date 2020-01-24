Додон провел встречу с главой миссии и представителем МВФ в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Додон провел встречу с главой миссии и представителем МВФ в Молдове (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел рабочую встречу с главой мониторинговой миссии Международного валютного фонда в Молдове Рубеном Атояном и постоянным представителем Фонда в нашей стране Владимиром Тулиным.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы, связанные с завершением 20 марта срока действия Программы сотрудничества между МВФ и Молдовой, и пришли к единому мнению о том, что она в целом была реализована успешно. В этом же контексте они рассмотрели возможность перехода к новой Программе, сроки и содержание которой будут обсуждены позднее.

Кроме того, собеседники говорили о ситуации в финансово-банковской, социальной и энергетической сфере страны, подчеркнули важность сотрудничества с международными финансовыми институтами с целью оздоровления национальной экономики и повышения уровня жизни населения.

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